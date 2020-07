Napoli, Koulibaly: "Rientrato nello spogliatoio mi hanno detto che c'era il rigore del 2-2"

"Dal vivo era un po' troppo veloce, non sembrava fallo. Poi quando sono sceso nello spogliatoio mi hanno detto che era rigore. Ma in generale potevamo difendere meglio in quella occasione". Parole e pensieri di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che ai microfoni di 'Sky' ha commentato il rigore concesso al Milan che ha permesso a Kessiè di fissare il punteggio sul definitivo 2-2.

In generale, è più difficile per i difensori non concedere rigori.

"Si, soprattutto per i difensori. Dobbiamo fare attenzione con le mani, il calcio è uno sport di contatto e quando non puoi fare più nulla in area diventa difficile. La VAR ci deve aiutare, credo col tempo andrà ancora meglio e dobbiamo solo essere pazienti".

Cosa pensi della gara di stasera?

"Loro non hanno calciato tanto in porta, dobbiamo segnare di più e subire meno. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo".