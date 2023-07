Napoli, l'indicazione positiva per Garcia dall'ultimo test di Dimaro

Il Napoli ha salutato Dimaro sotto il diluvio e senza andare oltre l'1-1 contro la Spal di Mimmo Di Carlo. Il gruppo di Rudi Garcia è nella fase più dura della preparazione estiva, in particolare per quanto riguarda i nazionali arrivati successivamente e che in metà ritiro hanno dovuto mettersi al pari dei compagni dal punto di vista atletico.

Priorità al minutaggio

Tante seconde linee nella formazione iniziale, ma nella ripresa sono scesi in campo tutti i big perché la priorità in questa fase è far crescere tutti di condizione. Nella ripresa, però, nel momento migliore con Kvaratskhelia e Osimhen ispiratissimi, è arrivata la punizione da centrocampo del giovane Puletto che ha sorpreso Meret lontanissimo dai pali. Il pari firmato da Anguissa, sotto il diluvio e col campo ormai pesantissimo e la visibilità sul campo di Carciato ridotta ai minimi termini.

L'indicazione positiva

Detto della condizione fisica come obiettivo primario di Garcia ed io suo staff, il tecnico può considerare positivo l'esperimento Raspadori. L'ex Sassuolo, schierato a destra come mai accaduto con Spalletti, seppur con le sue caratteristiche s'è accentrato andando più volte al tiro ed ha dialogato bene con Osimhen e Kvara oltre a favorire la sovrapposizione di Di Lorenzo. Una risorsa in più in attesa di chiarezza sulla situazione di Lozano.