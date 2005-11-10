Napoli, Lucca verso una maglia dal 1' quasi un anno dopo. E a 390 giorni dall'ultimo gol

Potrebbe essere arrivato il momento di Lorenzo Lucca. Dopo quasi un anno senza una partita da titolare con la maglia del Napoli, l'attaccante è candidato a partire dal primo minuto contro il Venezia. L'ultima presenza dall'inizio in azzurro risale infatti al 28 ottobre 2025 contro il Lecce, mentre sono addirittura 390 i giorni trascorsi dal suo ultimo gol in Serie A, realizzato contro il Pisa. Numeri pesanti per un giocatore sul quale il Napoli ha investito complessivamente 35 milioni di euro e che finora ha segnato soltanto due reti dal suo arrivo.

Hojlund può riposare, tocca a Lucca contro il Venezia

La trasferta in Laguna potrebbe dunque rappresentare l'occasione del rilancio. Rasmus Hojlund ha accumulato parecchi minuti e Allegri sta pensando di concedergli un po' di riposo anche in vista della successiva sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. Spazio quindi a Lucca, il cui ultimo gol ufficiale risale al 6 febbraio, quando con il Nottingham Forest segnò contro il Leeds in Premier League. In precedenza era andato a bersaglio anche il 3 dicembre contro il Cagliari in Coppa Italia.

Allegri difende Lucca: "È stato anche troppo criticato"

Nonostante le difficoltà, Massimiliano Allegri continua a mostrare fiducia nell'attaccante. Alla vigilia della partita il tecnico lo ha difeso dalle critiche: "È stato anche troppo criticato". Allegri ha inoltre sottolineato i segnali arrivati nell'ultima uscita europea: "Lucca anche l'altro giorno in Spagna è entrato bene e ha avuto un paio di situazioni favorevoli. È un giocatore che ha delle qualità importanti e credo che possa dare il suo apporto anche in fatto di gol". Venezia può diventare così l'occasione giusta per interrompere il digiuno e provare finalmente a cambiare passo.