Al Napoli come al Milan, con Allegri gli attaccanti non segnano più. Hojlund l'esempio

Nel Napoli che vince e segna 4 gol non c'è la firma di Rasmus Hojlund. Ancora una volta, dopo la prova opaca di Lorenzo Lucca contro il Venezia, l'attaccante centrale della squadra di Massimiliano Allegri è rimasto a secco. Dopo 10 partite stagionali i gol del danese con gli azzurri sono soltanto 2, mentre l'ex Udinese e Giovane non si sono ancora sbloccati.

Ma la colpa di chi è?

La domanda che viene da porsi è se sia Hojlund a essere sottotono o se sia il gioco proposto dal tecnico italiano a penalizzarlo. Una risposta è difficile darla, ma il rendimento del centravanti in Nazionale suggerisce una riflessione: sotto la guida del ct Brian Riemer infatti il 23enne ha segnato 3 reti nelle 4 gare durante la sosta, mostrandosi in grande forma.

Il confronto con il Milan

Allegri ha avuto lo stesso problema l'anno scorso, quando alla guida del Diavolo ha beneficiato solo di 20 gol tra Leao, Nkunku, Gimenez e Fullkrug, di cui 7 arrivati da calcio di rigore. Numeri che preoccupano e che indicano come ormai con l'allenatore italiano chi gioca in quel ruolo lì non ha così tante chance per iscriversi al tabellino. Di seguito i dettagli:

Stagione 2025-2026 - Milan

Rafael Leao - 10 gol in 31 partite

Christopher Nkunku - 8 gol in 35 partite

Santiago Gimenez - 1 gol in 18 partite

Niclas Fullkrug - 1 gol in 20 partite

Stagione 2026-2027 - Napoli

Rasmus Hojlund - 2 gol in 10 partite

Lorenzo Lucca - 0 gol in 9 partite

Giovane - 0 gol in 4 partite