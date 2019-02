© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik è a un passo dal Dalian Yifang: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, con la trattativa in via di definizione e il legale del club che ne ha già annunciato la conclusione, il centrocampista slovacco partirà venerdì per la Cina. Niente più visite mediche a Madrid, come inizialmente previsto: Marekiaro le sosterrà direttamente in Estremo Oriente.