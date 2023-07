Napoli, non solo Osimhen: tutti i rinnovi che De Laurentiis sta per chiudere

Terminato il ritiro di Dimaro, per il Napoli c'è solo qualche giorno di standby prima di ripartire direzione Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione estiva. Nessuna pausa invece per Aurelio De Laurentiis e la squadra mercato, impegnata da settimane nel definire i rinnovi di contratto, naturalmente fondamentali per la permanenza di diversi giocatori di primo piano dell'organico di Rudi Garcia.

Non solo Osimhen

Al di là della situazione del nigeriano, che ha caratterizzato anche i giorni a Dimaro col suo procuratore per tre notti in Trentino ma per ora senza la fumata bianca, il Napoli punta a risolvere in primis la situazione dei giocatori in scadenza 2024. Il pressing di ADL ha portato per ora alla schiarita con Zielinski, più vicino al rinnovo dopo la visita del suo agente a Dimaro, mentre per Lozano sembrano esserci pochi margini e si attende un'offerta per la cessione. Stessa situazione anche per Demme mentre è più che avviato il prolungamento anche di Mario Rui.

Kvara raddoppia

Nell'ultimo test di Dimaro, intanto, a bordocampo al fianco di ADL si sono visti anche gli agenti del georgiano, da tempo in attesa del rinnovo (e soprattutto dell'adeguamento di uno degli ingaggi più bassi della rosa dei partenopei). Per l'mvp della Serie A è pronto il raddoppio dell'attuale ingaggio da 1,4mln di euro probabilmente provando a toccare i 3mln di euro con i bonus. Un passaggio obbligato, seppur dopo appena un anno, per blindare ed accontentare il giocatore rivelazione dell'ultima stagione.