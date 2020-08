Napoli, per Allan all'Everton l'intesa è vicina: ancora qualche milione di differenza

Ballano ancora pochi milioni di euro per il trasferimento di Allan all'Everton. Come si legge sulle pagine de Il Mattino in edicola questa mattina, Giuntoli attende solo che Ancelotti convinca l'Everton a portare a 40 milioni l'offerta ora ferma attorno ai 38 (ma nel mezzo ci cono un bel po' di bonus che al Napoli non piacciono). Allan ha già un accordo con l'Everton e anche se è spuntato l'Atletico Madrid intende mantenere fede a quella parola.