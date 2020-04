Napoli, per il post Koulibaly sono due i nomi in ballo: Koch e Vertonghen

vedi letture

Il Napoli si prepara per il post Koulibaly e mette in cima alla lista due nomi che si giocheranno il posto che verrà lasciato vacante dal centrale senegalese. Il primo è quello di un 23enne di ottime speranze come Robin Koch. Il centrale del Friburgo ha già esordito in Nazionale e la sua valutazione prima del Coronavirus era di circa 15 milioni di euro. L'alternativa, a parametro zero, si chiama Jan Vertonghen, ormai certo di lasciare il Tottenham a fine stagione. L'Inter è in vantaggio, ma il rinnovo di Mertens che dovrebbe arrivare a giorni, potrebbe invogliare il difensore a dire sì agli azzurri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.