Napoli, per Osimhen niente sconti. Galatasaray e Al Hilal se lo contendono a suon di milioni

Victor Osimhen è pronto a salutare Napoli definitivamente, anche se ci tornerà solo per completare le formalità della cessione. La stagione in prestito al Galatasaray si è chiusa con un bilancio eccezionale: doppietta di trofei (campionato e coppa), titolo di capocannoniere e l’affetto incondizionato dei tifosi turchi, conquistati a suon di gol (ben 37 in totale, di cui 26 in campionato). Al termine dell’ultima gara in giallorosso, il club lo ha omaggiato con una canzone simbolica dal titolo “Non andare, resta in questa città”, segno della volontà di trattenerlo a Istanbul.

Il Galatasaray infatti non si arrende e prova a convincerlo con una proposta importante: 15 milioni di euro a stagione. Tuttavia, la concorrenza dell’Al-Hilal è fortissima. Il club saudita è pronto a raddoppiare l’offerta, spingendosi oltre i 30 milioni l’anno, con un assalto che potrebbe partire già prima del Mondiale per club, al via il 18 giugno.

Nel frattempo, il Napoli osserva con attenzione. Osimhen è ancora sotto contratto fino al 2027 e per lasciarlo andare servirà pagare per intero la clausola da 75 milioni, valida solo per l’estero. Nessuna apertura a sconti da parte di De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport-Stadio.