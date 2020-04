Napoli, possibile un ritorno di Sepe. Scambio con Karnezis a Parma

vedi letture

Dopo aver lasciato Napoli per mancanza di spazio in prima squadra Luigi Sepe potrebbe clamorosamente fare ritorno in azzurro. Il portiere oggi titolare nel Parma sarebbe l’ultima idea della dirigenza partenopea in caso di cessione di Meret. Sulla piatto con i Ducali un possibile scambio con Orestis Karnezis come contropartita. A riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport.