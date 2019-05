Napoli, pronti 15 milioni per Hernandez. Se ne riparlerà a fine mese

© foto di J.M.Colomo

Sta provando a stringere i tempi, Cristiano Giuntoli, per evitare che il suo lavoro possa essere vanificato da improvvise sorprese. Ad esempio, nella lista di mercato del Napoli per la difesa, resta sempre in piedi l’ipotesi Trippier: il difensore del Tottenham, terzino destro, ha dato la disponibilità al trasferimenti, tant'è che la moglie è già stata a Napoli per prendere i primi contatti con la città.

Il nome per la fascia sinistra - La novità, invece, riguarda la fascia sinistra. Giuntoli ha parlato con Manuel Garcia Quilon, il manager di Theo Hernandez, l’esterno mancino del Real Madrid. Il ragazzo, 21 anni, è rientrato ai blancos dopo aver giocato in prestito con la Real Sociedad. Hernandez non rientrerebbe nei piani futuri del club e potrebbe essere venduto al miglior offrente. Il Napoli è disposto a investire 15 milioni. Se ne riparlerà a fine mese.