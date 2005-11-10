Napoli, Rrahmani dà forfait con la Roma: non va neanche in panchina, il motivo
Pierpaolo Matrone
Tegola dell'ultimo momento per il Napoli in vista della sfida contro la Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A. Amir Rrahmani non sarà infatti a disposizione di Massimiliano Allegri a causa di una sindrome simil-influenzale. Il difensore kosovaro è costretto dunque a dare forfait a poche ore dal calcio d'inizio, riducendo ulteriormente le possibilità di scelta del tecnico azzurro nel reparto arretrato. Allegri dovrà quindi modificare i propri piani e trovare una soluzione alternativa per la formazione da schierare contro la squadra di Gian Piero Gasperini.
Napoli, il comunicato sul forfait di Rrahmani
A ufficializzare l'assenza di Rrahmani è stato direttamente il club partenopeo attraverso una breve nota diffusa nel giorno della partita. "Amir Rrahmani non farà parte del match per una sindrome simil-influenzale", si legge nel comunicato. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sulle condizioni del centrale, che salterà dunque Napoli-Roma. Un'assenza arrivata a ridosso dell'incontro e che costringerà Allegri a rivedere le proprie scelte difensive per una gara particolarmente importante per il cammino degli azzurri in campionato.
Napoli-Roma, le formazioni ufficiali
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang
Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen