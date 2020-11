Napoli-Sassuolo, i convocati di Gattuso: out Insigne, rientrano Zielinski ed Elmas

Alle 18 il Napoli scenderà in campo al San Paolo contro il Sassuolo. Rino Gattuso ha appena diramato la lista dei convocati, nella quale non è presente Lorenzo Insigne: il capitano azzurro ha subito una lieve contrattura e andrà in tribuna. Rientrano finalmente Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, alla prima in campionato dopo aver contratto il coronavirus. Di seguito l'elenco completo.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.