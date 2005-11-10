Napoli, segnali di risveglio in vista della Roma? Il parere degli opinionisti

Alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, si è parlato della vittoria del Napoli in Champions League contro il Bodo Glimt. Sono segnali di ripresa vera? Ecco cosa hanno detto gli ospiti.

Stefano Impallomeni: "Attenzione, il Napoli è forte, gioca in casa, e questa vittoria è importante. Mai mi sarei aspettato che vincesse col Bodo, per questo contro la Roma vedo una sfida che è cambiata ora".

Alessandro Cucciari: "Ci sono due aspetti: il primo è che il Napoli è una squadra importante, qualitativamente parlando. Se non fa come ci si aspetta, qualche problema ce l'ha. Che siano gli infortuni o il tecnico, le difficoltà ci sono, e si sono viste soprattutto con le piccole squadre. Detto questo credo che la vittoria con il Bodo è stata importante a livello morale, sono quelle scintille che magari ti danno qualcosa in più per andare avanti".

Andrea Cocchi: "Non sa rispondere a questa domanda neanche Allegri al momento credo. Penso che proporrà il 3-5-2 con De Bruyne mezzala".

Ricky Buscaglia: "Al Napoli di Allegri mancano i tempi, non vedono nè Lobotka nè Gilmour vedono la palla per andare in verticale. E' un Napoli che deve giocare con De Bruyne, che vede spazi dove non esistono. E Allegri ha bisogno di questo ora".

Stefano Colantuono: "E’ un buon segnale, la squadra non ha mollato, è stata sul pezzo, ha vinto. Mi aspetto che la partita con la Roma sia scoppiettante, perché la Roma va a duemila e devi prepararla bene. Ieri ha avuto lo spirito giusto. De Bruyne lo confermerei in quella posizione, Allegri è bravo tatticamente e se lo ha messo lì è perché ha visto qualcosa d’interessante".

Paolo Marcello: "Napoli convalescente, ritrova McTominay e ottimo il primo tempo di De Bruyne, con la Roma sarà un test più probante. Sarà un nodo fondamentale per capire quale sarà la stagione del Napoli. La vittoria col Bodo può essere uno specchietto per le allodole".