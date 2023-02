Napoli, Spalletti: "Vittoria di testa. Champions? Non lasciamo, anzi raddoppiamo per i tifosi"

La marcia del Napoli non conosce soste. Battuto anche lo Spezia, con un rotondo 3-0, Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, applaude i suoi: "La differenza in queste partite la fa la testa perché, in questi casi, la partita inizia la sera prima. Il fatto è che si sono fatti trovare pronti anche se all'inizio non siamo stati così fluidi, soprattutto per merito dell'equilibrio dello Spezia e poi perché si sono abbassati riducendo al minimo gli spazi", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.



Osimehn e Kvaratskhelia hanno bisogno di stimoli continui?

"Noi abbiamo bisogno del loro estro e della loro fantasia perché possono essere quelli che ti danno l'impulso a trovare la soluzione. Quando arrivavamo a metà campo loro scalavano in avanti e li dovevamo trovare la prima punta giocando di sponda per pulire la palla sulla trequarti. La palla viaggiava lenta in campo, non era facile trovare lo stesso ritmo a cui siamo abituati"

Come sei arrivato a questo Napoli che sembra avere sempre le distanze giuste?

"Lobotka è un calciatore forte, ma da geometrie corte. Si va nella coralità di squadra, nell'essere sempre disponibili uno per l'altro. Sono caratteristiche di gruppo che questi ragazzi hanno e che quando il campione viene meno ci permettere di arrivarci lo stesso da squadra"

Adesso torna la Champions League...

"Ci sono dei momenti nella vita in cui si raggiungono dei risultati e o ci si accontenta o si prova a raddoppiare. Noi abbiamo deciso per la seconda, giocandoci le partite per quel popolo che anche oggi a casa era a pregare per noi perché ci vogliono bene. Noi dobbiamo essere orgogliosi e trasferire l'amore dei napoletani per questo sport"

Che effetto le ha fatto rivedersi nelle foto di qualche anno fa?

"Quello che rappresenta Spezia per me è scritto nella mia storia, non solo calcistica ma di vita. Io ho sempre sperato, e lo spero ancora, che lo Spezia si ritagli il suo spazio nella Serie A e quando li vedo giocare sono contento. Voglio bene alla città e alle persone che ci sono e vivo ancora molto tempo qui in città. Qui ho conosciuto mia moglie, ci sono nati due dei miei tre figli e sono felicissimo di questo".