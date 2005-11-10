Podcast TMW Leao mai così lontano dal Milan, ora si cerca il numero 10 del futuro. Il punto di Gianluca Di Marzio

"Rafael Leao non è mai stato così lontano dal Milan e così vicino a lasciare i rossoneri come in queste ore. Da ieri c'è una trattativa in corso con l'Aston Villa, ci sono dei contatti veramente concreti, seri, perché l'operazione col Galatasaray si è bloccata sulle richieste rossonere che sono state sempre più alte rispetto ai 40 milioni che mercoledì scorso i turchi avevano messo sul tavolo di Casa Milan". Inizia così il punto di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

Possibile arrivi già in queste ore la prima offerta dell'Aston Villa per Leao

"L'Aston Villa oggi è quella più determinata a fare l'operazione, è possibile che ci sia già una prima offerta in queste ore al Milan, è chiaro che col giocatore la trattativa va avanti anche per cercare l'intesa economica, perché se Leao dopo aver dato apertura alla destinazione troverà l'intesa economica, a quel punto sarà tutto più facile, tutto più in discesa affinché l'Aston Villa e Milan possano trovare l'accordo".

Il nuovo numero 10 del futuro

"E poi il Milan chiaramente sarà molto attento a quelle che possono essere le prospettive, le opportunità di un giocatore giovane, di un giocatore che possa essere una sorta di nuovo numero 10 del futuro. È vero che Cisse sta bruciando le tappe, ma è chiaro che con la partenza di Leao, sempre che venga definita, ovviamente il Milan si presenterà negli ultimi giorni di mercato alla ricerca di un giocatore che possa aumentare il tasso qualitativo della squadra di Amorim".

Ascolta la puntata integrale di “Caffè Di Marzio”, il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!