Napoli, vicino il rinnovo di Osimhen: ingaggio storico per il club, si lavora sulla clausola

Passi avanti significativi per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. L'arrivo nel ritiro azzurro di Roberto Calenda, annunciato per questa settimana, è avvenuto invece ieri alle 20: segnale evidente della volontà delle parti di chiudere l'accordo per il prolungamento del contratto del nigeriano.

Ingaggio top, nodo clausola

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, sottolineando innanzitutto la volontà da parte di tutti di arrivare quanto prima alla fumata bianca. Il contratto di Osimhen, in scadenza nel 2025, dovrebbe essere prolungato di due anni e l'ingaggio portato a 7 milioni netti (bonus inclusi). Nel caso in cui le cifre fossero queste, sarebbe lo stipendio più alto della storia azzurra.

La parte più spinosa è quella relativa alla clausola da inserire nel contratto e valida a partire dal luglio del 2024: l'entourage del giocatore la vorrebbe di 120 milioni, mentre De Laurentiis non vorrebbe scendere sotto i 160. Questa è la principale questione su cui lavorare nelle prossime ore. Trovato l'accordo, può arrivare l'annuncio sul rinnovo.