Le due necessità per oggi di Amorim. Che fa sapere di avere le orecchie tappate

La fortuna di fare le coppe europee - tra le altre cose - è che le discussioni sulla partita precedente durano poco. E per il Milan, dopo il pari contro il Sassuolo, le critiche (comprese quelle del proprietario Gerry Cardinale) sono state tante. Ruben Amorim, però, fa sapere di essersi tappato le orecchie: “"Penso che sia normale in un grande club, è normale. E lo sapevo fin dalla terza partita contro la Juventus, ho capito cosa sarebbe successo. Quindi ho un lavoro da fare, farò il mio lavoro, e poi del rumore attorno spetta ad altri discuterne. Quindi cercherò di migliorare, cercherò di vincere le partite, e per me non importa quello che dice la gente: devo fare il mio lavoro. E quando guardo la squadra, stiamo migliorando. Stiamo controllando di più le partite, stiamo pressando di più, stiamo giocando di più con il pallone e ogni volta creiamo più occasioni. E vogliamo anche costruire una rosa, quindi è normale. In un grande club, quando non vinci, è dura. Quando le aspettative sono più alte, è dura. E dobbiamo conviverci”.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Sta di fatto che, in Europa League, le aspettative del Milan sono molto alte e la prima sconfitta contro il Benfica è stata mal digerita. Quindi, oggi contro il Salisburgo, i tre punti sono necessari nonostante la necessità di fare turnover. Ci sarà l'esordio dal primo minuto quest'anno sia per Camarda, che fa riposare Ramos, e sia per Tomori, che prenderà il posto di Gila come terzino destro. Rabiot - più di Modric - e Jashari sono attesi a centrocampo, mentre Bartesaghi farà rifiatare Estupinan. Tridente offensivo inedito alle spalle della punta: ci saranno Hutchinson, Loftus-Cheek e Cisse.