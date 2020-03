Neymar e il PSG finalmente ai quarti. Sono i favoriti per la vittoria finale?

In un anno strano, che potrebbe anche portare a una sospensione di lungo periodo per la questione Coronavirus, il Paris Saint Germain passa ai quarti di Champions League ha probabilmente la palma della favorita. Squadra completa, con un mix di giovani e di vecchie volpi, oggi ha rovesciato il mondo contro un Borussia Dortmund temibile ma che, come una tigre ammaestrata, non ha graffiato per quel che doveva o era lecito aspettarsi.

LA NOTTE DI NEYMAR - Era il compleanno della sorella e lui doveva segnare almeno l'1-0 per mandare i propri compagni ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo ha fatto con un colpo di testa - un qualcosa di inusuale per lui - e poi ha esultato come Haaland, in panchina. Ma è stata una gara importante anche per l'avvio dell'azione della rete di Bernat, oppure per l'espulsione di Emre Can. È entrato in praticamente tutti i momenti clou del match, sia in positivo che in negativo.

FAVORITI PER LA VITTORIA FINALE? Chi è meglio di questo Paris Saint Germain? Sicuramente dal punto di vista tecnico non le altre tre del lotto, né il Lipsia, tantomeno l'Atalanta. Forse il Liverpool, ma in dieci minuti dovrà fare due gol, non l'Atletico. Certo, dall'altra parte ci sono Juventus, Barcellona o Manchester City, sulla carta al livello del PSG ma probabilmente non meglio di loro. Riusciranno gli sceicchi a portare la Coppa a Parigi per la prima volta nella sua storia?