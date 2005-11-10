Nicola dopo il ko col Genoa: "Se siamo il Venezia e non siamo l'Inter, c'è un motivo..."

Mister Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta patita col Genoa al Ferraris, ha analizzato la prestazione del suo Venezia in modo chiaro e inequivocabile. Di seguito le dichiarazioni del nuovo tecnico dei lagunari, che come suo solito non ha cercato alibi.

L'analisi di Nicola in conferenza sul ko col Grifone

Aver lasciato il gioco al Genoa è stata una vostra idea nel primo tempo?

"Il gioco l'hanno avuto sulla linea difensiva. Noi li prendevamo con tre mezzali e due punte, gli abbiamo lasciato il giro palla ma non hanno avuto grandi occasioni. Stiamo lavorando ad un approccio per avere un equilibrio e non lasciare ripartenze facili. Nel secondo tempo ci siamo messi nella condizione di avere un giro palla e siamo stati più fluidi. Siamo una squadra che ha una predisposizione a giocare ma dobbiamo unire le due cose. Se siamo il Venezia e non siamo l'Inter c'è un motivo, vuol dire che dobbiamo costruirci i nostri numeri e lavorare".

Cosa è mancato?

"Mi piace un calcio veloce, abbiamo avuto occasioni ma dobbiamo essere più bravi nel palleggio. Nel primo tempo siamo stati attenti ma ci ha portato ad essere più statici".