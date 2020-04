Niente Inter o Lazio per Giroud: rinnoverà con il Chelsea fino al 2021. Scelta del club

Importante indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport di questa mattina e che riguarda sia l'Inter che la Lazio in vista del prossimo mercato in entrata di entrambe. Il Chelsea ha infatti deciso di esercitare l’opzione unilaterale di prolungamento per un’ulteriore stagione presente nel contratto che lega Olivier Giroud al club di Abramovich: una mossa che a questo punto mette la parola fine a qualunque ipotesi di trasferimento del francese in Italia. Ora per l’Inter resta valida la pista Mertens tra i prossimi free agent, almeno che anche il belga non trovi l’intesa di rinnovo col Napoli. Ipotesi ancor più viva ora che Giroud è definitivamente tramontato.