Il norvegese dei record e il crack austriaco: il Como ha nel mirino i migliori talenti

Il Como è diventato a tutti gli effetti una società a cui i giovani prospetti e talenti del calcio internazionale guardano con profondo interesse. E per natura e costituzione, lo stesso club di Mirwan Suwarso osserva costantemente i migliori crack del pallone in giro per l'Europa e non solo. Lo scouting del Como è attivo come non mai, il programma 'nativo' prosegue nell'osservazione e nella scrematura di un nome dopo l'altro.

La stellina del calcio austriaco

Intanto sul taccuino della società arrivano sempre più nomi e idee. Una di queste c'è già dall'estate, è quella che porta a Vasilije Markovic dell'Austria Vienna. Il classe 2008 nel 2025 è stato vice-campione del Mondo nel Mondiale Under 17 ed è uno dei recordman di precocità del calcio austriaco: 13 presenze la scorsa stagione in Bundesliga, già 8 in questa per il diciottenne di Vienna che ha già esordito in Nazionale maggiore.

Il record-boy della Norvegia

Non solo lui: nei radar del Como c'è anche il 2011 (!) Gabriel Larsen Rajkovic, il norvegese dei record. A 15 anni e 20 giorni l'ala del Valerenga ha esordito in Eliteserien diventando il più giovane di sempre, il suo gol contro il Bodo-Glimt è secondo come precocità solo dietro a Martin Odegaard. Sul ragazzo c'è la corte di tutta Europa, che adesso dovrà fare i conti anche con una delle grandi rivelazioni, e ora realtà, del calcio del Vecchio Continente. Il Como.