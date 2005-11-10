Qualcuno può avere offerto 3,5 miliardi a De Laurentiis? Sarebbe 10 volte il suo fatturato più alto

"Se ci fu una proposta degli arabi anni fa? Furono 3,5 miliardi e la mia risposta fu 'Ma io devo andare in pensione o mi devo ancora divertire?'. Io sapevo fare e so fare il cinema. Il calcio non lo sapevo fare, ma ho fatto la gavetta e ho imparato, ora credo di farlo abbastanza bene" Qualcuno può avere offerto 3,5 miliardi di euro ad Aurelio De Laurentiis per il Napoli? La risposta è: mai dire mai, ma è piuttosto improbabile. Nessun asset se non i calciatori, zero centro sportivo, difficoltà nel creare un nuovo stadio (pallino del 2004 che periodicamente ritorna in auge). Di fatto i limiti strutturali del Napoli esistono: non è il Liverpool, il Chelsea altri club per cui sono stati offerte quelle cifre. Anche perché prendendo 3,5 miliardi realisticamente puoi prendere qualsiasi squadra italiana.

I perché dell'impossibilità

Il Napoli ha fatturato solamente una volta 360 milioni di euro. Più normalmente fra i 240 e i 260, cifre troppo basse per pensare a un moltiplicatore a base 10. Forse dopo il Covid poteva essere plausibile - quando c'è stata una rincorsa a valutazioni monstre - ma è francamente difficile che sia vero.

L'ultima stagione

Il costo della rosa è salito a 240,5 milioni, il più alto della Serie A, +23,2% in più rispetto all'anno prima. Bilancio proiettato a -30 milioni di euro al 30 giugno del 2026, che fa il paio dei -21 di quello precedente. Ha un patrimonio netto di 190 milioni di euro e una liquidità per 174 milioni: buone cifre, ma c'è la necessità di frenare gli stipendi. Spese sul mercato per 149,5 milioni di euro con 132,15 di cessioni, con Victor Osimhen definitivo.

La serie storica

Stagione: 2018-19

Ricavi: 299,9

Costi: 252,0

Utile +29,2

Stagione: 2019-20

Ricavi: 274,8

Costi: 294,8

Utile: −19,0

Stagione: 2020-21

Ricavi: 228,1

Costi: 306,6

Utile: −58,9

Stagione: 2021-22

Ricavi: 176,0

Costi: 241,1

Utile: −52,0

Stagione: 2022-23

Ricavi: 359,3

Costi: 242,6

Utile: +79,7

Stagione: 2023-24

Ricavi: 328,2

Costi: 244,4

Utile: +63,0

Stagione: 2024-25

Ricavi: 290,8

Costi: 315,6

Utile: −21,4