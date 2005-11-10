Male Okoye, il Milan raddoppia a Udinese: 2-0, primo gol in Serie A per Hutchinson
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Il Milan allunga e, forse, chiude la pratica Udinese. I rossoneri trovano il 2-0 ai danni della formazione friulana con il primo gol in Serie A di Omari Hutchinson, fantasista inglese arrivato in estate in Italia.
L’azione
Il gol, arrivato a coronamento di una prova incolore per Hutchinson, nasce da una forte conclusione di Jashari, pochi minuti dopo l’ingresso di Zaniolo. Okoye respinge male il tiro dell’albanese, sul pallone si avventa l’inglese e firma il raddoppio che dà tranquillità alla squadra di Ruben Amorim.
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