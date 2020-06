Operazione riscatto - Ghezzal ha due mesi per far cambiare idea alla Fiorentina

Due mesi, o anche meno, per riprendersi la Fiorentina. O almeno provarci: approdato quando il 4-3-3 era ancora uno schieramento possibile per i viola di Montella, Rachid Ghezzal è sostanzialmente finito ai margini anche la conferma del 3-5-2, varata dall’Aeroplanino e ribadita anche dal suo successore Iachini. Poche presenze, ancora meno quelle davvero convincente, per il fantasista algerino nato in Francia, che come molti avrà più carte a propria disposizione da giocarsi in questo lungo tour de force fino al termine del campionato. In questo momento, il riscatto (operazione complessiva da 10 milioni, considerando anche il prestito) è uno scenario abbastanza lontano, anche prescindendo dal discorso economico. A lui, sul campo, il compito di provare a cambiare i piani di mercato del club gigliato.

Età: 28 anni

Posizione: esterno offensivo

All’Atalanta da: settembre 2019

In prestito da: Leicester

Riscatto fissato a: 9 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 12 partite - 10 in A, 2 in Coppa Italia (354’)

I suoi numeri in stagione: 1 assist (in Coppa Italia)