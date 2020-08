Osimehn e Mertens, ma non solo. Gattuso: "Ho anche Lozano, potrà fare molto di più"

Tra i volti nuovi del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro c'è anche Victor Osimhen. Ne ha parlato, dal punto di vista tattico, anche il tecnico Gattuso in conferenza stampa: "Possibile vederlo assieme a Mertens? L'ho già detto prima, ho tanti giocatori forti in attacco. Lozano stesso penso che potrà fare molto di più. In testa ho qualche idea, voi ora vi fate i film per qualche allenamento. Bisogna vedere bene, la coperta deve essere bella tirata per coprire bene il letto. Bisogna vedere tante cose".

