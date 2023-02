Panchina corta, mal di gol e tanti pali: ecco gli ostacoli alla crescita della Roma

Il giorno dopo la sconfitta in Austria l’umore a Trigoria era decisamente basso. Non poteva essere altrimenti perché la Roma è rientrata in Italia con un senso di ingiustizia per una prestazione che non meritava l’1-0 per il Salisburgo. Probabilmente anche lo 0-0 sarebbe stato poco viste le occasioni prodotte, ma lì torniamo al solito problema del gol che sta perseguitando Abraham e compagni di inizio stagione. Se a questo uniamo anche una buone dose di sfortuna con i pali colpiti, ecco spiegato il risultato di giovedì. Certo viene da sorridere a vedere le statistiche dei legni colpiti in stagione dalla Roma: 13 in questa Serie A (prima in Italia, quarta nei top5 campionati europei dietro PSG 16 e Lille e Bayern Monaco 15). Un primato che detiene anche nell’Europa League in corso con sei pali o traverse colpite in 7 gare disputate al pari del Benfica.

A questo va aggiunta anche l’amarezza per la buona prestazione che fa il paio con quella di Napoli, ma che, come al Maradona, non ha portato alla vittoria. Le due miglior partite dei giallorossi sono combaciate con altrettante sconfitte e una lettura simile da parte del tecnico che non fidandosi della panchina a disposizione sta continuando a stressare gli stessi undici che per la prima volta da inizio anno hanno giocato tre partite di fila. Domani, necessariamente, qualcosa cambierà, ma senza esagerare perché se in Europa, la Roma è chiamata a rimontare, in campionato per ora deve mantenere la velocità di crociera che fino a questo momento vale il quarto posto e dunque un piazzamento in Champions League.