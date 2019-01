Paratici: "Kean resta. Ramsey? Juve attenta. Mbappé, ipotesi fantasiosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' nel corso del Globe Soccer Awards: "Speriamo che sia un anno pari se non migliore agli ultimi 6-7 anni. Il nostro primo pensiero è rivolto alla Champions, è diventato un obiettivo e ci sentiamo competitivi per essere protagonisti. Sicuramente con maggiore sicurezza rispetto agli ultimi anni. Con Cristiano Ronaldo la nostra consapevolezza è aumentata, ma partivamo da un base alta e negli ultimi anni abbiamo sempre giocato grandi Champions".

Come si può migliorare ancora questa Juventus?

"Difficile dirlo. Partiamo da un livello già molto alto, ma cerchiamo sempre soluzioni per provare a migliorare questa squadra. Siamo sempre aperti alle soluzioni che possono esserci sul mercato".

Ramsey?

"E' un ottimo giocatore e gioca in una grande squadra. Va in scadenza e siamo sempre attenti alle situazioni che il mercato propone, quindi siamo attenti anche a Ramsey. Ripeto, per ora è un giocatore dell'Arsenal e non siamo attenti solo noi al gallese".

Con Marotta è già derby sul mercato?

"No, nessun derby. Noi pensiamo alla Juventus e gli altri penseranno alle proprie squadre. Poi ci conosciamo bene e quindi entrambi sappiamo cosa può pensare l'altro".

Allegri per quanto resterà alla Juventus?

"E il migliore allenatore possibile per noi e credo la Juve sia adatta a lui".

Kean va al Bologna?

"No, cercheremo di mantenere tutti i giocatori della nostra rosa".

Mbappé il vostro nuovo sogno?

"E' una ipotesi molto fantasiosa. La fantasia aiuta, ma a gennaio poco e anche per giugno questo è un nome molto difficile".