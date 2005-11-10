Parma, Gilardino: "Primi trenta minuti non possono essere veri. Dispiace molto"

Ore 22.50 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico crociato Alberto Gilardino al termine di Parma-Torino, gara valevole per la 7° giornata del campionato di Serie A.

Ore 23.12 - Inizia la conferenza.

Qual era il primo compito della squadra stasera?

"Sicuramente siamo dispiaciuti e amareggiati per la prima mezz'ora, che è stata troppo brutta per essere vera. Sempre secondi e in ritardo, sempre distanti sulle seconde palle, a tratti lunghi. Ci siamo difesi anche sui gol con tanti giocatori in area. Mi assumo totalmente la responsabilità dei primi minuti. Poi c'è stata una reazione di foga della squadra e credo che il secondo tempo è stato per i primi venti minuti è stato corretto. Anche chi è entrato ha dato vivacità. Ho letto dei dati e ho calciato 25 volte, 10 nello specchio della porta, il Torino di meno ma è stato concreto. Dobbiamo migliorare e fare di più, perché i primi trenta minuti sono stati brutti".