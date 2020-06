Parma, Cornelius incubo del Genoa: 11 gol in questa Serie A, 6 ai rossoblu

vedi letture

Quando si dice vedere rosso…blu. Andreas Cornelius si rivela essere un vero incubo per il Genoa. Già nella gara di andata l’attaccante danese ha creato non pochi problemi alla retroguardia ligure realizzando una tripletta in quel 5-1 che fu fatale alla panchina di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico di Massa infatti su esonerato poco dopo per Thiago Motta.

Sei gol su undici al Genoa - Anche questa sera, il numero 11 del Parma ha colpito in tre occasioni lasciando di stucco Perin - all’andata fu Radu - salendo a undici reti stagionali. Del bottino realizzato quest’anno, sei sono i gol segnati contro il Grifone che risulta essere una delle sue vittime preferite. Intanto D’Aversa non può che gioire per tre punti importanti conquistati. E un attaccante che ha ritrovato la gioia del gol.

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DELLA PARTITA

RILEGGI LA CRONACA DELLA GARA

LE PAGELLE DEL GENOA

LE PAGELLE DEL PARMA