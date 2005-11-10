Parma, Delprato: "La reazione non basta. Dobbiamo ripartire insieme"

Il capitano del Parma Enrico Delprato ha parlato a DAZN dopo la sconfitta maturata al Tardini contro il Torino:

"Siamo stati uniti per quanto riguarda il secondo tempo. È fisiologica la reazione dopo un avvio così. Ma non basta: non deve essere solo una reazione ma bisogna partire subito così dall'inizio. Abbiamo buttato via una partita nei primi 25 minuti, quando c'erano i presupposti per strappare dei punti. Abbiamo compromesso la gara, poi sì abbiamo cercato di produrre occasioni, ma era troppo tardi. Dobbiamo analizzare gli errori e farci un esame di coscienza, io in primis perché poi diventa difficile recuperare le partite".

Cosa hai da dire ai tifosi da capitano?

"Sappiamo di non aver fatto una bella partita, soprattutto all'inizio. Ci assumiamo la responsabilità di quello che è stato e dobbiamo analizzare in fretta e ripartire stando uniti".