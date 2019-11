Parma, Dermaku: "Obiettivo salvezza, ma che bello battere una big"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kastriot Dermaku, difensore del Parma, commenta ai microfoni di Sky il successo ottenuto contro la Roma: "Ci mancava una vittoria così. Eravamo andati in vantaggio con Inter e Fiorentina ma non siamo riusciti a chiuderle, oggi ce l'abbiamo fatta e siamo contentissimi. Restiamo con i piedi per terra, anche se vincere contro una grande è sempre bello".

La classifica? "Siamo un grande gruppo, questo è importante per una squadra che si deve salvare. La serie A è difficilissima, noi dobbiamo fare più punti possibili e cercare di divertirci. Il nostro obiettivo resta la salvezza, poi ovviamente scendiamo in campo per vincere. Prima facciamo i punti necessari alla salvezza, meglio è".