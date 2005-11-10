Parma-Entella 1-1: Romero segna il primo gol dell’era Gilardino

Una prima volta che lascia diversi spunti per mister Alberto Gilardino sulla panchina del Parma, che questa mattina ha giocato un’amichevole contro la Virtus Entella presso il Mutti Training Center di Collecchio. La gara si è conclusa con un pareggio per 1-1, ma a interessare maggiormente sono le indicazioni tattiche del tecnico biellese alla sua nuova squadra: tanta richiesta di verticalizzare, con gli attaccanti che devono attaccare la profondità. Questo compito è affidato, però, anche ai centrocampisti, in particolare a Fabbian, anche se i primi meccanismi devono ancora essere messi a punto. Non sorprende, invece, la continuità di modulo: la difesa a tre è rimasta, mentre in attacco sono stati provati sia la coppia di centravanti sia il tridente.

Il primo tempo: Romero sblocca il match

Mister Gilardino riparte dalla base del 3-5-2, con la novità di Konaté nel terzetto difensivo. Nei primi minuti la squadra effettua le prime prove dei nuovi meccanismi, trovando lo spunto al quarto d’ora: Valeri cross basso per Fabbian, che libera con il tacco Elphege, ma il francese viene murato dalla difesa avversaria. Poco più tardi è lo stesso Elphege il protagonista del primo gol: lancio lungo di Diego Carlos, il francese controlla con il petto e attende l’inserimento di Romero, che segna aprendo l’interno destro (28’). E l’asse franco-argentino rischia di ripetersi poco prima dell’intervallo, con Elphege che supera in velocità un avversario sulla sinistra e serve al centro Romero, che clamorosamente manca l’appuntamento con il gol. Sull’angolo seguente ci va vicino anche Carboni, che stacca di testa ma colpisce il palo alla destra del portiere.

Il secondo tempo: Guiu pareggia i conti. Tanti cambi per Gila

Giro di cambi a inizio ripresa: entrano Ghidotti in porta, Troilo in difesa, Chimezie sulla destra, Almqvist e Touré in attacco. Il primo squillo della ripresa è il pareggio dell’Entella: Guiu sfrutta un’indecisione di Chimezie sul vertice destro dell’area di rigore, poi rientra sul destro e chiude sul primo palo, dove Ghidotti non può arrivare. Nei minuti seguenti il Parma guadagna metri e prova a sfruttare la velocità di Almqvist, ma gli inserimenti di Fabbian e Touré non trovano il varco giusto. A mezz’ora dal termine Gilardino inserisce un altro attaccante ed entra in campo anche il giovane De Martis, mentre poco più tardi fa il suo ingresso anche il classe 2007 Diop a centrocampo. L’occasione più nitida per il Parma arriva nel finale: Troilo verticalizza per Almqvist, che si presenta in area ma viene chiuso sul più bello da Di Mario. Nel finale i crociati provano a muovere la palla in zona offensiva alla ricerca della seconda rete, ma inevitabilmente i ritmi si abbassano e la gara scorre senza ulteriori occasioni verso la conclusione. Termina 1-1 al Mutti Training Center tra Parma e Virtus Entella, nella gara che dà inizio all’avventura di Gilardino sulla panchina gialloblu.

Il tabellino del match

PARMA-ENTELLA 1-1 (28’ Romero (P), 53’ Guiu (E))

PARMA (3-5-2): Corvi (46’ Ghidotti); Konaté (68’ De Martis), Diego Carlos, Ndiaye; Carboni (85’ Marchesi), Cremaschi, Ordonez (46’ Troilo), Fabbian (79’ Diop), Valeri (46’ Chimezie); Elphege (46’ Touré), Romero (46’ Almqvist)

A disposizione: Mazzocchi, Frigan, Tognaccini, Marchesi, Venturi

Allenatore: Alberto Gilardino

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi (46’ Del Frate); Marconi (46’ Parodi), Tiritiello (46’ Motolese), Kritta (46’ Alborghetti); Vignali (38’ Valori (46’ Guiu)), Mezzoni (46’ Annoni), Squizzato (46’ Franzoni), Benedetti (46’ Felippe), Previtali (46’ Di Mario); Cuppone (46’ Tirelli), Corona

A disposizione: Torriello, Turicchia, Costa

Allenatore: Andrea Chiappella