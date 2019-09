Appena acquistato dal Parma, per il centrocampista ecuadoriano Emerson Espinoza potrebbe esserci un futuro nell'Inter. A spiegarlo è lo stesso giocatore classe 2001, parlando a Sports Area: "In futuro l'Inter potrebbe acquistarmi, ora pagheranno parte del mio trasferimento al Parma. Andrò in Italia in prestito con un'opzione da esercitare l'anno dopo: se rimarrò al Parma o andrò all'Inter, dipenderà dalle mie prestazioni".