Parma, Fabbian: "Non guardiamo la classifica. Siamo un gruppo unito e seguiamo il mister"

Il centrocampista del Parma Giovanni Fabbian ha parlato a DAZN prima del match contro il Torino: "Gilardino? Stiamo lavorando forte in settimana, noi giocatori cerchiamo di fare quello che ci chiede. Siamo con un gruppo unito e remiamo nella stessa direzione".

Vi preoccupa la posizione in classifica?

"Il campionato è ancora lungo, non guardiamo la classifica. Cerchiamo di dare il massimo gara dopo gara e poi tireremo le somme alla fine dell'anno. L'obiettivo è migliorare, fare bene e fare felici i nostri tifosi".