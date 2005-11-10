Parma, Gilardino parla chiaro: l’atteggiamento non va bene

La serata di ieri ha lasciato l’amaro in bocca al Parma, travolto da una pesante sconfitta contro un Torino che, per lunghi tratti della gara, ha dato l’impressione di avere il pieno controllo della situazione al Tardini. Eppure, nel corso della settimana, la sfida era stata individuata come una nuova opportunità per Alberto Gilardino di conquistare il primo successo alla guida dei crociati. Le aspettative, però, sono state disattese fin dai primi minuti: dopo appena quattro giri di lancette, i piani del tecnico hanno cominciato a complicarsi, per poi crollare definitivamente prima della mezz’ora. Ancora una volta, le reti granata sono arrivate anche a causa dell’atteggiamento della squadra ducale, un aspetto sul quale l’allenatore biellese si è soffermato ampiamente nel corso della conferenza stampa post-partita. Parole che vale la pena riprendere e analizzare.

L’atteggiamento non va bene

L’atteggiamento del Parma è stato motivo di grande discussione per Gilardino: “Sicuramente siamo dispiaciuti e amareggiati per la prima mezz'ora, che è stata troppo brutta per essere vera. Sempre secondi e in ritardo sulle pressioni, sempre distanti sulle seconde palle, a tratti lunghi. Ci siamo difesi anche sui gol con tanti giocatori in area di rigore ma poca attenzione sui piccoli dettagli”. Anche il tecnico gialloblu, dunque, è ben consapevole dei problemi incontrati dal Parma nell’inizio della gara contro il Torino, che hanno poi inficiato su tutto il resto della gara. Nel prosieguo della conferenza, Gilardino ha definito la prima parte di gara come “allucinante”, che mette ben in evidenza la negatività della serata del Tardini. Il tecnico biellese, tra le righe, ha avanzato un avvertimento: così non va bene.

Distanze sbagliate e reazione tardiva

La squadra ha peccato in particolare modo nelle distanze e nella poca reattività: “La prima mezz'ora per certi versi allucinante, siamo stati molto distanti, sembravamo poco attivi mentalmente e poco dentro la partita”. Un brutto segnale, soprattutto se si considera come lo stesso Gilardino, prima della gara contro l’Inter, avesse sottolineato l’importanza del primo approccio alla gara. La consolazione è la conseguente reazione della squadra, che però è arrivata troppo tardi: “Sul 2-0 c'è stata quella sensazione di non avere nulla da perdere, infatti la fine del primo tempo e a inizio secondo è stato un arrembaggio, abbiamo creato tanto. Ma questo non deve arrivare solo da situazioni negative, serve far sì che partiamo con la giusta mentalità e la giusta cura dei dettagli. Questo è fondamentale”. Il Parma ieri sera è caduto in basso, ma questo non può che essere il punto da cui ripartire.