Parma, Gilardino: "Mi auguro che Romero ed El Bilal Touré possano far male al Torino"

L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Torino: "Tornare qua in questo stadio mi fa venire alla mente dei ricordi bellissimi che mi sono portato dietro per tutta la carriera. Anche stasera il tragitto in pullman è stato emozionante, poi quando l'arbitro fischierà l'inizio ci saranno lucidità e determinazione. La volontà è quella di essere di appoggio alla squadra. Sono stati giorni di lavoro intensi a livello fisico, mentale e tecnico. Sappiamo di affrontare una squadra in forma. Ci saranno vari momenti nella gara e dovremo essere maturi nel capirli e lavorare con coraggio e perseveranza, mantenendo l'umiltà del nostro percorso di crescita".

Dove ha trovato la squadra avanti nei concetti e dove ha dovuto lavorare di più?

"Ho trovato una base solida, di ragazzi che sanno quello che vogliono, poi ci devono mettere del loro negli allenamenti per quanto riguarda la difesa e in attacco in base alle caratteristiche che scelgo in partita"

Romero gioca con Touré: è questa la coppia più affidabile?

"Siamo senza Elphege, Almqvist e anche Nicolussi Caviglia. Romero e Touré hanno caratteristiche diverse e spero possano essere un buon connubio. Spero possano far male al Torino, sapendo le loro qualità difensive".