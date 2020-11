Parma, Iacoponi: "Periodo difficile, ma con il lavoro troveremo la soluzione giusta"

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Parma e Cosenza, valida per il quarto turno di Coppa Italia, ai microfoni di Rai Sport si è presentato Simone Iacoponi: “La Coppa Italia è una partita importante, veniamo da un periodo non positivo e trovare fiducia e un risultato che ci fa stare più tranquilli fa piacere. Cercheremo un risultato positivo. Non è un periodo semplice, ci sono difficoltà ma con il lavoro e con la dedizione che mettiamo in campo troveremo la soluzione. Liverani ci dice di giocare con entusiasmo, di stare tranquilli e fare la partita”.