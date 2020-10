Parma, Karamoh la prima doppietta non si scorda mai. E il conteggio dei gol è già a tre

Se c’è un assioma dal quale è impossibile smarcarsi nel mondo del calcio è quello che vuole un attaccante essere valutato in gran parte per il numero di gol. Non conta il gioco a supporto per la squadra. Non contano gli assisti. Conta solo e soltanto quante volte gonfi la rete. Con buona pace degli estimatori dei centravanti di manovra che segnano 5 gol in 38 partite.

Stando a questo ragionamento i numero dei gol messi a segno in stagione da Yann Karamoh risulta essere la perfetta cartina di tornasole per capire la crescita del classe 1998. Finora il record di marcature in Serie A dell’ex Inter è stato di un solo gol: nella stagione 17/18 con i nerazzurri e in quella passata con i Ducali.

E in quella attuale? Sommando alla doppietta di questo pomeriggio contro il Pescara in Coppa Italia (la prima in carriera) il gol di dieci giorni fa contro l’Udinese, il conteggio sale già a tre. Il triplo di quanto fatto vedere finora in Italia.

Non male anche se è ancora presto per dare giudizi definitivi. Anche se, come vuole l’assioma di cui sopra, i gol sono decisamente un bel biglietto da visita se di professione vuoi fare l’attaccante.