© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jasmin Kurtic nel mirino del Parma. Il club emiliano, come detto ieri anche dal direttore sportivo Daniele Faggiano, è obiettivo della squadra di D'Aversa che deve però fare i conti con una richiesta di cinque milioni di euro della SPAL. Del centrocampista sloveno ha parlato quest'oggi in conferenza stampa anche Leonardo Semplici, allenatore della squadra di Ferrara: "In questo momento è convocato, è a nostra disposizione e lo utilizzeremo per quello che ne avrò bisogno. Si è allenato bene e stiamo valutando se poterlo utilizzare. Si tratta di un giocatore importante che ha fatto cose positive e le richieste ricevute lo dimostrano. Credo sia importante il modo in cui scenderemo in campo. Al momento conta solo la testa. Poi per il mercato bisognerà parlare con la società".