Parma, la Salernitana non molla Dermaku: la cessione sembra difficile

Non si arrende la Salernitana, che da ormai un anno corteggia Kastriot Dermaku, centrale del Parma arrivato in Emilia a parametro zero dodici mesi fa. Dermaku ha disputato un'ottima stagione, dimostrandosi affidabile come vice Iacoponi e Alves, motivo per cui una sua cessione pare davvero difficile. Come riporta il quotidiano Le Cronache, in edicola questa mattina però, la Salernitana continua a pressare per portare in Campania il difensore albanese, e non ha intenzione di arrendersi.