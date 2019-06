Parma, per la difesa cresce l'ipotesi Radu della Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver centrato in pieno l'esperimento Bruno Alves, il Parma si muove per cercare ancora esperienza in mezzo alla difesa. Il nome più caldo, in queste ore, spiega Sky Sport, è quello del rumeno Stefan Radu: classe '86, il difensore di Bucarest è alla Lazio dal 2008.