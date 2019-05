© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto nell'intervallo di Bologna-Parma, il portiere dei crociati Luigi Sepe ha commentato così il primo tempo ai microfoni di Sky Sport: "La mia parata più complicata? Non lo so, su questo campo sono tutte difficili. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riuscite a sfruttarle, ci proveremo nel secondo tempo. Siamo partiti mosci e questo è un nostro demerito, perché dovevamo fare la partita della vita. Ci aspettavamo questo Bologna, nel secondo tempo dovremo essere più bravi a reagire, a ripartire e a difenderci".