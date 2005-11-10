Parma-Torino 0-3, le pagelle: Simeone straripante. Male la difesa crociata

Tre gol del Torino, che ha la meglio sul Parma nella 7° giornata del campionato di Serie A. A segno Adams e Simeone con una doppietta.

LE PAGELLE DEL PARMA

Corvi 5,5 - Non colpevole in occasione dei gol subiti, ma che fatica con i piedi: i compagni vorrebbero da lui qualche lancio lungo, ma quelli che arrivano a destinazione sono davvero pochi.

Diego Carlos 5 - Paradossalmente meglio in attacco che in difesa: arriva un paio di volte alla conclusione, senza trovare fortuna. Il problema è dietro, dove si perde spesso gli attaccanti del Torino, come nel caso del gol di Adams, lasciato libero in area piccola.

Dal 46’ Drobnic 6 - Fa sicuramente meglio di chi lo ha preceduto, giocando in modo sempre più sicuro.

Troilo 5 - Male l’argentino, che non incide in positivo, soffrendo la mobilità di Simeone.

Delprato 5,5 - Fa tanta fatica anche il capitano nella serata del Tardini.

Britschgi 5- Malissimo in entrambi le fasi, non ferma mai Cacciamani.

Dal 70’ Diallo s.v.

Bernabé 5,5 - Da regista rende meno che in altre zone di campo. Oggi prova a fare qualcosa, senza grandi risultati.

Dall’81’ Ordonez s.v.

Keita 6 - L’ultimo a mollare, prova a trascinare i compagni con la sua fisicità.

Valeri 5 - L’errore più clamoroso è sul contropiede sbagliato, ma è in tutta la partita che va in sofferenza, ribattendo a fatica contro gli avversari granata.

Touré 5 - San Siro aveva illuso il pubblico gialloblu di avere ritrovato il numero 19, che però oggi stecca la partita, facendo fatica in tutti gli aspetti del gioco. Fin qui ha disputato tutte le partite, ma il suo score in campionato recita ancora 0 gol… Gilardino dovrà riflettere.

Dal 70’ Frigan 6 - Peccato per il gol in fuorigioco, che quantomeno avrebbe permesso al croato di sbloccarsi.

Fabbian 5 - Altra brutta prova del centrocampista ex Fiorentina, che non trova mai la posizione, soffrendo la fisicità degli avversari. Dialoga poco con i compagni: Gilardino dovrà lavorare tanto per inserirlo nei suoi schemi.

Dal 46’ Lontani 5,5 - Appena entrato aizza il pubblico e sembra essere quello con maggiore voglia di ribaltarla, ma alla distanza si perde anche lui, pur essendo uno dei più pericolosi con i suoi tiri.

Romero 5,5 - Ha pochissime occasioni e lui prova a sfruttarle come può, ma così è davvero dura incidere.

Allenatore: Gilardino 5 - Tanto da lavorare per il tecnico crociato, che deve incassare 3 gol per la seconda gara di fila. Ci sarà da lavorare e molto in fretta a Collecchio nelle prossime settimane.

LE PAGELLE DEL TORINO



Perri 6,5 - Come il suo omologo non è precisissimo con i piedi, ma il suo intervento su Romero è importantissimo, oltre che dimostrare la sua grande reattività.

Coco 6 - Si perde Frigan in occasione del gol dell’1-3, ma per sua fortuna il croato era leggermente avanti e il VAR annulla tutto per fuorigioco.

Ismajli 6,5 - Schierato al centro della difesa, fa buonissima guardia su Romero, che per liberarsi deve svariare molto, allontanandosi dalla porta. Peccato per il giallo rimediato nel primo tempo, che però non macchia una prestazione positiva.

Comuzzo 6,5 - Fa buona guardia alla sua porta, contrastando bene i tentativi offensivi del Parma. La porta inviolata è anche merito suo.

Belghali 6,5 - Pronti via sforna subito un assist al bacio per il gol di Simeone, per poi continuare a spingere sulla fascia per tutto il tempo in cui resta in campo. Una freccia potentissima nell’arco di Abate quest’oggi.

Dal 73’ Aboukhlal s.v.

Vlasic 6 - Si dimostra l’elemento di maggior qualità del centrocampo granata, sbagliando pochissime scelte e conducendo da capitano i suoi verso la vittoria al Tardini.

Dal 73’ Casadei s.v.

Mandragora 6 - Gara ordinata del centrocampista ex Fiorentina, che si esprime bene nella posizione di regista. Subisce un paio di colpi duri che consigliano ad Abate il cambio.

Dal 63’ Gineitis 6 - Rileva Mandragora e ne assume i compiti, portando a termine con successo la gara.

Braganca 6 - Tocca molti palloni, ne sbaglia pochi e contribuisce al successo dei granata.

Cacciamani 6,5 - Imprendibile soprattutto nel primo tempo, quando mette in serie difficoltà Britschgi. Cala un po’ nella ripresa, dove però si dimostra ordinato in difesa, facendosi superare pochissime volte.

Adams 6,5 - Gol e prestazione di assoluto livello per lo scozzese, che punge con una rete da vero attaccante la difesa del Parma. È più basso dei difensori crociati, ma con la sua voglia sopperisce alla differenza di statura con efficacia.

Dal 63’ Kulenovic 6 - Entra col piglio giusto, provando la ripartenza in qualche occasione, senza però grandi acuti.

Simeone 7,5 - È tornato il Cholito: due gol, un altro propiziato e una prestazione che farà venire l’incubo a Troilo e compagnia. Abate ha finalmente ritrovato la miglior versione del suo centravanti, che ora non vorrà fermarsi.

Allenatore: Abate 7 - La prepara benissimo, colpendo il Parma nei suoi punti deboli e conquistando la seconda vittoria di fila. Il percorso di crescita granata è appena iniziato ma la squadra sembra assomigliare sempre di più al suo allenatore. La strada imboccata è quella giusta.