Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Parma-Torino 0-3, le pagelle: Simeone straripante. Male la difesa crociata

autore
Francesco Servino
Oggi alle 22:50Serie A
autore Francesco Servino
19.10.2026 22:50Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tre gol del Torino, che ha la meglio sul Parma nella 7° giornata del campionato di Serie A. A segno Adams e Simeone con una doppietta.

LE PAGELLE DEL PARMA
Corvi 5,5 - Non colpevole in occasione dei gol subiti, ma che fatica con i piedi: i compagni vorrebbero da lui qualche lancio lungo, ma quelli che arrivano a destinazione sono davvero pochi.

Diego Carlos 5 - Paradossalmente meglio in attacco che in difesa: arriva un paio di volte alla conclusione, senza trovare fortuna. Il problema è dietro, dove si perde spesso gli attaccanti del Torino, come nel caso del gol di Adams, lasciato libero in area piccola.
Dal 46’ Drobnic 6 - Fa sicuramente meglio di chi lo ha preceduto, giocando in modo sempre più sicuro.

Troilo 5 - Male l’argentino, che non incide in positivo, soffrendo la mobilità di Simeone.

Delprato 5,5 - Fa tanta fatica anche il capitano nella serata del Tardini.

Britschgi 5- Malissimo in entrambi le fasi, non ferma mai Cacciamani.
Dal 70’ Diallo s.v.

Bernabé 5,5 - Da regista rende meno che in altre zone di campo. Oggi prova a fare qualcosa, senza grandi risultati.
Dall’81’ Ordonez s.v.

Keita 6 - L’ultimo a mollare, prova a trascinare i compagni con la sua fisicità.

Valeri 5 - L’errore più clamoroso è sul contropiede sbagliato, ma è in tutta la partita che va in sofferenza, ribattendo a fatica contro gli avversari granata.

Touré 5 - San Siro aveva illuso il pubblico gialloblu di avere ritrovato il numero 19, che però oggi stecca la partita, facendo fatica in tutti gli aspetti del gioco. Fin qui ha disputato tutte le partite, ma il suo score in campionato recita ancora 0 gol… Gilardino dovrà riflettere.
Dal 70’ Frigan 6 - Peccato per il gol in fuorigioco, che quantomeno avrebbe permesso al croato di sbloccarsi.

Fabbian 5 - Altra brutta prova del centrocampista ex Fiorentina, che non trova mai la posizione, soffrendo la fisicità degli avversari. Dialoga poco con i compagni: Gilardino dovrà lavorare tanto per inserirlo nei suoi schemi.
Dal 46’ Lontani 5,5 - Appena entrato aizza il pubblico e sembra essere quello con maggiore voglia di ribaltarla, ma alla distanza si perde anche lui, pur essendo uno dei più pericolosi con i suoi tiri.

Romero 5,5 - Ha pochissime occasioni e lui prova a sfruttarle come può, ma così è davvero dura incidere.
Allenatore: Gilardino 5 - Tanto da lavorare per il tecnico crociato, che deve incassare 3 gol per la seconda gara di fila. Ci sarà da lavorare e molto in fretta a Collecchio nelle prossime settimane.

LE PAGELLE DEL TORINO

Perri 6,5 - Come il suo omologo non è precisissimo con i piedi, ma il suo intervento su Romero è importantissimo, oltre che dimostrare la sua grande reattività.

Coco 6 - Si perde Frigan in occasione del gol dell’1-3, ma per sua fortuna il croato era leggermente avanti e il VAR annulla tutto per fuorigioco.

Ismajli 6,5 - Schierato al centro della difesa, fa buonissima guardia su Romero, che per liberarsi deve svariare molto, allontanandosi dalla porta. Peccato per il giallo rimediato nel primo tempo, che però non macchia una prestazione positiva.

Comuzzo 6,5 - Fa buona guardia alla sua porta, contrastando bene i tentativi offensivi del Parma. La porta inviolata è anche merito suo.

Belghali 6,5 - Pronti via sforna subito un assist al bacio per il gol di Simeone, per poi continuare a spingere sulla fascia per tutto il tempo in cui resta in campo. Una freccia potentissima nell’arco di Abate quest’oggi.
Dal 73’ Aboukhlal s.v.

Vlasic 6 - Si dimostra l’elemento di maggior qualità del centrocampo granata, sbagliando pochissime scelte e conducendo da capitano i suoi verso la vittoria al Tardini.
Dal 73’ Casadei s.v.

Mandragora 6 - Gara ordinata del centrocampista ex Fiorentina, che si esprime bene nella posizione di regista. Subisce un paio di colpi duri che consigliano ad Abate il cambio.
Dal 63’ Gineitis 6 - Rileva Mandragora e ne assume i compiti, portando a termine con successo la gara.

Braganca 6 - Tocca molti palloni, ne sbaglia pochi e contribuisce al successo dei granata.

Cacciamani 6,5 - Imprendibile soprattutto nel primo tempo, quando mette in serie difficoltà Britschgi. Cala un po’ nella ripresa, dove però si dimostra ordinato in difesa, facendosi superare pochissime volte.

Adams 6,5 - Gol e prestazione di assoluto livello per lo scozzese, che punge con una rete da vero attaccante la difesa del Parma. È più basso dei difensori crociati, ma con la sua voglia sopperisce alla differenza di statura con efficacia.
Dal 63’ Kulenovic 6 - Entra col piglio giusto, provando la ripartenza in qualche occasione, senza però grandi acuti.

Simeone 7,5 - È tornato il Cholito: due gol, un altro propiziato e una prestazione che farà venire l’incubo a Troilo e compagnia. Abate ha finalmente ritrovato la miglior versione del suo centravanti, che ora non vorrà fermarsi.

Allenatore: Abate 7 - La prepara benissimo, colpendo il Parma nei suoi punti deboli e conquistando la seconda vittoria di fila. Il percorso di crescita granata è appena iniziato ma la squadra sembra assomigliare sempre di più al suo allenatore. La strada imboccata è quella giusta.

Articoli correlati

Immagine news 1
Torino, Simeone: "Quando farò vedere il secondo gol a mio figlio non so se ci crederà"
Immagine news 2
Parma, a breve le parole di mister Gilardino in conferenza stampa

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:07 Serie A
Torino, Perri: "Il clean sheet è merito di tutti. La Serie A è più tattica della Premier"
Immagine news 2
23:00 Serie A
Torino, Simeone: "Quando farò vedere il secondo gol a mio figlio non so se ci crederà"
Immagine news 3
22:52 Serie A
Liberali: "Il Como non guarda molto all'età. Qua tanti giovani che possono crescere"
Immagine news 4
22:50 Serie A
Parma-Torino 0-3, le pagelle: Simeone straripante. Male la difesa crociata
Immagine news 5
22:50 Serie ALive TMW
Live TMWTorino, a breve le parole di mister Abate in conferenza stampa
Immagine news 6
22:50 Serie ALive TMW
Live TMWParma, a breve le parole di mister Gilardino in conferenza stampa
Immagine news 7
22:41 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: il Torino aggancia il Napoli. Parma penultimo
Immagine news 8
22:37 Serie A
Il Torino passeggia sul Parma: secondo ko consecutivo per Gilardino, è 3-0 al Tardini
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma-Torino 0-3, le pagelle: Simeone straripante. Male la difesa crociata
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Torino aggancia il Napoli. Parma penultimo
Immagine top news n.2 Zero minuti con l'Italia ma Mancini ci aveva visto lungo: Kouadio si è preso il Monza
Immagine top news n.3 Monza-Cagliari 4-0, le pagelle: Varela man of the match, difesa rossoblu da incubo
Immagine top news n.4 Moggi: "Alla Juventus manca l'allenatore. Ognuno pensa al suo orticello"
Immagine top news n.5 Napoli, Allegri: “Speriamo ci sia fine al peggio. ADL? L’ho sentito oggi, le chiacchiere non contano”
Immagine top news n.6 Gasperini annuncia: "Per Dybala tempi più lunghi del previsto. Malen-Castro? Può darsi..."
Immagine top news n.7 Chi è Markus Krosche? E con quale ruolo può arrivare al Milan? Tutto sul re del mercato tedesco
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Baiano: "Che senso ha cambiare sempre formazione? Squadra squilibrata"
Serie A
Immagine box news Serie A Torino, Perri: "Il clean sheet è merito di tutti. La Serie A è più tattica della Premier"
Immagine box news Serie A Torino, Simeone: "Quando farò vedere il secondo gol a mio figlio non so se ci crederà"
Immagine box news Serie A Liberali: "Il Como non guarda molto all'età. Qua tanti giovani che possono crescere"
Immagine box news Serie A Parma-Torino 0-3, le pagelle: Simeone straripante. Male la difesa crociata
Immagine box news Serie A Torino, a breve le parole di mister Abate in conferenza stampa
Immagine box news Serie A Parma, a breve le parole di mister Gilardino in conferenza stampa
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Galloppa in vetta, ultimo Corradi
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Belotti davanti a tutti
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 7ª giornata: Tramoni mette Caso nel mirino
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori difensori dopo la 7ª giornata: Augello tallonato da Tiritiello
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori portieri dopo la 7ª giornata: Martinelli sale sul podio
Serie C
Immagine box news Serie C Casarano, scelto Luciano Zauri per il dopo Di Bari: contratto fino al 2027
Immagine box news Serie C Serie C, si è chiusa la decima giornata: Union Brescia ko, il Cittadella vince e va in fuga
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Da Lunghi a Scotto, il punto sull'infermeria della Torres dopo dieci giornate di campionato
Immagine box news Serie C Braglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: omologato 2-0 tra Latina e Atalanta U23. Pineto senza Germinario con la Reggiana
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi