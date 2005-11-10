Dalle parole ai fatti: Allegri dà fiducia a Lucca malgrado le critiche. A Venezia è titolare

Adesso è ufficiale: Lorenzo Lucca torna titolare con la maglia del Napoli. Le formazioni ufficiali della sfida contro il Venezia confermano la scelta di Massimiliano Allegri, che concede fiducia all'attaccante nonostante un periodo estremamente complicato. L'ultima presenza dal primo minuto in azzurro risaliva al 28 ottobre 2025 contro il Lecce, quasi un anno fa. Ancora più lungo il digiuno in Serie A: 390 giorni senza segnare, dall'ultima rete contro il Pisa. Numeri che hanno inevitabilmente alimentato le critiche nei confronti di un calciatore sul quale il Napoli ha investito complessivamente 35 milioni di euro.

Allegri sceglie Lucca quando il Napoli non può sbagliare

La decisione assume ancora più peso considerando il momento degli azzurri. Dopo la vittoria contro il Frosinone è arrivato il pesante 3-1 di Villarreal, quarta sconfitta nelle prime otto partite stagionali. Il Napoli ha bisogno di punti e Allegri, pur potendo affidarsi ancora a Hojlund, decide di concedere riposo al danese e consegnare l'attacco proprio al giocatore maggiormente discusso. Non una chance in una partita senza pressioni, dunque, ma un'occasione in una trasferta nella quale gli azzurri sono chiamati a dare immediatamente una risposta.

Allegri lo aveva difeso: "È stato anche troppo criticato"

La formazione ufficiale dà seguito alle parole pronunciate da Allegri alla vigilia. "È stato anche troppo criticato", aveva detto il tecnico, sottolineando poi i segnali intravisti contro il Villarreal: "Lucca anche l'altro giorno in Spagna è entrato bene e ha avuto un paio di situazioni favorevoli. È un giocatore che ha delle qualità importanti e credo che possa dare il suo apporto anche in fatto di gol". Adesso tocca a Lucca rispondere sul campo: Venezia-Napoli può diventare la partita della sua ripartenza.