Pastore: "Il Lione? Mie parole tradotte male. Voglio rimanere a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista al quotidiano argentino La Voz per Javier Pastore, centrocampista della Roma. L'ex PSG ha ripercorso la prima parte della stagione in giallorosso: "Abbiamo finito bene l’anno - spiega -, ottenendo diverse vittorie consecutive. Siamo molto vicini alle squadre al vertice in campionato e abbiamo passato la fase a gironi in Europa League. Ho terminato l’anno giocando, ad eccezione delle ultime partite a causa di un colpo subito, ma al livello collettivo stiamo andando bene e dobbiamo continuare su questa strada. La mia condizione? L’anno scorso non è stato positivo. Non ho avuto continuità e speravo in qualcosa di più. L’arrivo di Paulo Fonseca è stato importante. Mi ha dato tempo per recuperare fisicamente e mi ha utilizzato poco a poco, fin quando non sono stato bene. Mi ha schierato in molte gare consecutive e negli ultimi anni non ho avuto molta continuità. Spero di continuare così e di raggiungere qualcosa di importante con la Roma. Le voci sul Lione? “Ho rilasciato un’intervista a una tv francese parlando in un’altra lingua e in Italia l’hanno tradotta come volevano. Hanno detto che volevo andare al Lione perché desideravo tornare in Francia. Niente di tutto ciò: mi hanno solo chiesto se un giorno sarei tornato in Francia e ho risposto che nessuno sa cosa potrebbe accadere in futuro. Mi hanno chiesto in quale club mi sarebbe piaciuto tornare, PSG escluso, e ho risposto che il Lione è una società importante in Francia, per la sua storia e per gli argentini che hanno giocato lì. Solo questo. Non ho mai detto di voler tornare al Lione. Sono molto felice a Roma con la mia famiglia e non ho mai pensato di andarmene. Non desidero nemmeno tornare in Argentina né andare in Brasile. Sto bene a Roma, mi sento importante e anche mia moglie ha recentemente dichiarato di trovarsi bene qui”.