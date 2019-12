© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' uno dei temi caldi di casa Roma, con i dirigenti che le stanno provando di tutte per far restare Chris Smalling in giallorosso (il difensore è in prestito dal Manchester United). Il tecnico Paulo Fonseca, però, di è detto tranquillo in merito durante una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Smalling può restare? Sì, lui è un grandissimo giocatore, che si è adattato molto bene al calcio italiano. Gli piace stare a Roma e il gruppo gli vuole bene".