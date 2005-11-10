Pellegatti sul futuro di Camarda: "Se trovasse difficoltà, meglio un prestito a gennaio"

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Francesco Camarda e dell'eventuale inserimento di una nuova punta a gennaio, spiegando la propria visione sul gioiellino rossonero, che domani guiderà il Milan contro il Bournemouth:

"Se Francesco Camarda trovasse spazio, rispondesse da giovane promessa alle domande tecniche e tattiche di Amorim, segnasse i gol, io andre avanti serenamente con Camarda. Se Camarda dovesse trovare poco spazio o quando trova spazio si vede che deve ancora lavorare e quindi sarebbe meglio eventualmente prestarlo, ecco che allora subentra il mio ragionamento ossia di intervenire nel mercato di gennaio"