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Pellegatti sul futuro di Camarda: "Se trovasse difficoltà, meglio un prestito a gennaio"

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 19:22Serie A
21.10.2026 19:22Serie A
Fonti preferite
Discorso lineare del giornalista-tifoso: il talento di Camarda non va dissipato
FotoTUTTOmercatoWEB

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Francesco Camarda e dell'eventuale inserimento di una nuova punta a gennaio, spiegando la propria visione sul gioiellino rossonero, che domani guiderà il Milan contro il Bournemouth:

"Se Francesco Camarda trovasse spazio, rispondesse da giovane promessa alle domande tecniche e tattiche di Amorim, segnasse i gol, io andre avanti serenamente con Camarda. Se Camarda dovesse trovare poco spazio o quando trova spazio si vede che deve ancora lavorare e quindi sarebbe meglio eventualmente prestarlo, ecco che allora subentra il mio ragionamento ossia di intervenire nel mercato di gennaio"

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