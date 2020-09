Per fortuna ci sono le neopromosse: gli acquisti già definiti da Benevento, Crotone e Spezia

Squadre da rivoluzionare, per evitare il ruolo di vittime sacrificali nel prossimo campionato di Serie A. Benevento, Crotone e Spezia in questa fase sono tra le squadre più attive sul calciomercato e stanno definendo un colpo dopo l'altro. Più indietro la società ligure, un ritardo inevitabiel dopo la promozione ottenuta ad agosto inoltrato tramite playoff e la rivoluzione societaria. Il nuovo ds Meluso ha comunque già definito gli ingaggio di Sala e Zoet, e conta già questa settimana di definire altri acquisti. Più avanti il Benevento e il Crotone, club che in queste ore stanno definendo due nuove operazioni: Dabo per Inzaghi e Riviere per Stroppa. Ecco gli acquisti già ufficializzati dalle tre neopromosse.

Acquisti già ufficiali

Benevento

Gianluca Caprari, Gianluca Lapadula, Daam Foulon, Kamil Glik, Artur Ionita

Crotone

Andrea Rispoli, Luca Cigarini, Milos Vulic, Lisandro Magallán, Luca Marrone

Spezia

Jeroen Zoet, Jacopo Sala.