La perla di Ellertsson decide il primo tempo di Genoa-Venezia: Grifone avanti 1-0 al 45'

Squadre al riposo al "Ferraris" con il Genoa avanti 1-0 sul Venezia. L’inizio non è memorabile con le due squadre che si studiano, i padroni di casa che cercano l’imbucata centrale verso Osmajic e la squadra di Nicola che attende per tentare di colpire con le ripartenze. E la prima occasione é di marca veneta con Adams che serve Yeboah dentro l’area ma la sua conclusione viene salvata da Bijlow.

La sblocca Ellertsson

Sul capovolgimento di fronte ecco la giocata che poteva stappare la partita. Ad effettuarla é Ellertsson che si accentra dalla destra e fa partire una conclusione che si insacca sotto l’incrocio dei pali. E l’occasione per il raddoppio del Grifone arriva al tramonto del primo tempo con Messias che a tu per tu con Stankovic mette fuori di un soffio. La reazione ospite arriva La reazione ospite arriva con Yeboah ma il suo tiro cross viene respinto molto bene da un attento Bijlow.